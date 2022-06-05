Росія регулярно "збиває" літаки ЗСУ, стільки їх просто не було в України, - ЗМІ

Міністерство оборони Росії 4 червня в черговий раз заявило про збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, це вже третя аналогічна заява за останні півтора місяця. Попередні були 26 травня і 17 квітня.

Жодних доказів подібних влучань російське Міноборони не оприлюднює.

Загалом, підрахувало оборонне відомство країни-агресора, з початку війни РФ "знищила" вже 187 українських літаків.

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Слід зауважити, що, за даними міжнародного аналітичного центру Global Firepower, станом на 2021 рік Збройні сили України усього мали 172 літаки.

Міноборони Росії не вказує, які саме українські літаки регулярно "збиває" в Одеській області, крім того, що вони є військово-транспортними.

"Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Це вже не перша така їх заява, яка просто на голову не налазить. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації. Це саме ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі", - сказав ВВС News Україна речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Інформацію про збиття літака в Одеській області спростували також в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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"Це фейк. Якщо вірити їх заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили", - сказав ВВС News Україна речник командування Юрій Ігнат.

Братчук також вказує на ще одну обставину, яка спростовує заяви Росії про збиті українські літаки.

За його словами, в цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.