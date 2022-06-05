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Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує

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Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує
Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно - звінсо, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", -  вважає Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Немає НЯКОЇ "Батьківщини" Угорців на території України!!!
  • Дмитрий Маначин dae4a6cc
    Те, що в України є проблеми через Зеленського, не відміняє того факту, що в Угорщини є і будуть проблеми через Орбана, тебе та інших сасатєлєй кацапських брудних грошей. Я вже казав - угорці грають у надзвичайно небезпечну для них гру, яка, у разі іх поразки, може обернутися величезними проблемами, порівняно з якими розпад Австро-угорської імперії може здатися невеличким непорозумінням.
  • Панас Стець
    пашол нах. підорбанний під..уйловнику, тебе щось простити? себе принижувати ніхто не стане.
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