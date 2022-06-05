Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно - звінсо, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - вважає Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

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