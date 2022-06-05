Вишиванку Зеленського продали за $100 тис. на презентації програми United 24 у Вашингтоні

Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський надягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні в рамках презентації програми United 24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA.

Як пояснюють організатори події, яка відбулася 3 червня в Українському домі у Вашингтоні, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

"Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24, - розповіла Голосу Америки, посолка України в США Оксана Маркарова, і додала. - Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України".

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Під час благодійного аукціону у Вашингтоні, окрім вишитої сорочки українського президента, були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.

Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино, яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.

Нагадаємо, 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.