За оптимістичним прогнозом війну реально закінчити цього року, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – заявив Резніков під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Він нагадав, що "мрією" кремлівської влади є "зібрати "їхні" землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – застеріг міністр.

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