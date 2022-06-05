За оптимістичним прогнозом війну реально закінчити цього року, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – заявив Резніков під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.
Він нагадав, що "мрією" кремлівської влади є "зібрати "їхні" землі".
"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – застеріг міністр.