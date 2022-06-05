Новини • Війна

За оптимістичним прогнозом війну реально закінчити цього року, - Резніков

12 76454
За оптимістичним прогнозом війну реально закінчити цього року, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна з Росією може завершитися цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – заявив Резніков під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Він нагадав, що "мрією" кремлівської влади є "зібрати "їхні" землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – застеріг міністр.

Читайте також: Україна отримає Harpoon наземного базування та "пасочки" до них від трьох країн. За "Москвою" на дно Чорного моря підуть й інші кораблики, - Резніков

Топ коментарі

  • Андрей Забигайло
    Закончить?
    Войны не заканчивают - в них либо побеждают, либо нет.
    Хотя "какая разница"...
  • Семен Шкаралупа
    Мене дивує, чому влада постійно пропонує "закінчити війну", а не перемогти в ній?
  • Maxim Ak-Murza
    Война закончится как только батальоны "95 квартал" и "слуга народа" выдвинутся на передок.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини