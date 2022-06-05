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Окупанти обстріляли ракетами цивільний аеродром на Харківщині, - прокуратура

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Окупанти обстріляли ракетами цивільний аеродром на Харківщині, - прокуратура
Вночі 4 червня російські окупанти нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.

За результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів. 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Топ коментарі

  • Gessoyo Pan
    Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
  • vadyan
    Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
  • saimansay
    Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
    А почему в зеленый?
    Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

    безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
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