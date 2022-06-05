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Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву (оновлено)

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву (оновлено)
На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

О 5.01 лунала повітряна тривога.

Було щонайменше 5 прильотів, зокрема на Дарниці (густий дим у районі Дарницького вокзалу) та Позняках.

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Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.

"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На цей момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", - додав він.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Потому что лично вас с вашим орлиным глазом (или глазами) в составе боевой дежурной смены не было. Вы видимо отлучались по нужде малой а может и большой и ********* на рабочее места. Или ********. А без вас ну ни как обнаруживать, а тем более сбивать 100% целей не получается. Ходят слухи, что при вашем личном участии сбивается даже 102% обнаруженных целей из 100 возможных.
  • Super Gut
    А ви звернули увагу на такий цікавий момент: того рудого виродка, який підписав на туалетному папері будапештський меморандум, за яким Україна подарувала кацапам тисячі ракет, до сих пір не відправлено за грати по статті держзрада?!!
  • Hulio
    Три роки Клоун займався великим крадівництвом за рахунок ВПК і ЗСУ.
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