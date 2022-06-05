Понад 2500 ракет випустила Росія по Україні, - Зеленський
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
"На ранок сьогоднішнього дня (4 червня. – Ред.) кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже – 2503.
Наші Герої тримають позиції й роблять усе, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - сказав Зеленський.
Російські загарбники знищують своїми обстрілами соціальні установи, житлові будинки, церкви й релігійні споруди, культуру й мистецтво України.
Усі факти знищення Росією пам’яток культури є достатньою підставою для виключення її з ООН та ЮНЕСКО.
Президент підкреслив, що Росія сама себе принижує знищенням міст і людей України, особливо вбивством невинних і беззбройних дітей. Зеленський додав, що війна зупиниться, як тільки одна людина в Москві віддасть такий наказ.