Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Понад 2500 ракет випустила Росія по Україні, - Зеленський

3 72220
Понад 2500 ракет випустила Росія по Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти випустили по території України вже понад 2500 ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"На ранок сьогоднішнього дня (4 червня. – Ред.) кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже – 2503.

Наші Герої тримають позиції й роблять усе, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - сказав Зеленський.

Російські загарбники знищують своїми обстрілами соціальні установи, житлові будинки, церкви й релігійні споруди, культуру й мистецтво України.

Усі факти знищення Росією пам’яток культури є достатньою підставою для виключення її з ООН та ЮНЕСКО.

Президент підкреслив, що Росія сама себе принижує знищенням міст і людей України, особливо вбивством невинних і беззбройних дітей. Зеленський додав, що війна зупиниться, як тільки одна людина в Москві віддасть такий наказ.

Також читайте: Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У", – Генштаб ЗСУ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Дмитрий Курепин
    Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
  • Борменталь Незабаром
    підрахуй
  • Advokat Savchuk
    Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини