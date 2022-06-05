Понад 2500 ракет випустила Росія по Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що російські окупанти випустили по території України вже понад 2500 ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"На ранок сьогоднішнього дня (4 червня. – Ред.) кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже – 2503.

Наші Герої тримають позиції й роблять усе, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - сказав Зеленський.

Російські загарбники знищують своїми обстрілами соціальні установи, житлові будинки, церкви й релігійні споруди, культуру й мистецтво України.

Усі факти знищення Росією пам’яток культури є достатньою підставою для виключення її з ООН та ЮНЕСКО.

Президент підкреслив, що Росія сама себе принижує знищенням міст і людей України, особливо вбивством невинних і беззбройних дітей. Зеленський додав, що війна зупиниться, як тільки одна людина в Москві віддасть такий наказ.

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