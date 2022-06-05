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Частину мешканців Сєверодонецька росіяни примусово вивезли на окуповану територію, - ВЦА

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Частину мешканців Сєверодонецька росіяни примусово вивезли на окуповану територію, - ВЦА
Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення Сєверодонецька, в якому тривають бої.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив керівник ВЦА Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про кількість людей, які лишаються в місті, голова військової цивільної адміністрації зазначив, що до початку штурму російськими військами в Сєверодонецьку перебувало приблизно 13 тис. населення.

"З огляду на те, що вже третю добу тривають постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Michal Woronowsky
    Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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