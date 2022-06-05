За добу 4 червня на Донеччині війська РФ вбили 6 і поранили 9 цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі.

Ще 9 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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