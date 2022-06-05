Російські війська завдали ракетного удару з літака по Краматорську, пошкоджено підприємства, - мер Гончаренко
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У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Нічний авіаракетний удар по Краматорську.
"Звільняють" нас від промисловості.
За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста", - зазначив він.