Військові моряки збили дві російські ракети над Миколаївщиною, - ВМС

У небі Миколаївської області військові моряки знищили ще дві ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ВМС ЗС України у фейсбуці.

"Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Незважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів.

"Лише вчора особовий склад ВМС ЗСУ знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України", - додали у ВМС.

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