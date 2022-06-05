Окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами село біля Харкова, - Генштаб ЗСУ

Біля Харкова російські окупанти обстріляли село Черкаські Тишки.

Про це йдеться в ранковому зведенні за 5 червня Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі населеного пункту Черкаські Тишки", - повідомили в Генштабі.

В цілому російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, але ніякого просування або навіть його спроб у регіоні не фіксують.

"На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова", - повідомили в Генштабі.

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