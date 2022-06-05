Росіяни вдарили артилерією по Криворізькому району, - Лукашук
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Уранці 5 червня російські окупаційні війська вкотре завдали удари по громадам Криворізького району Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ
Зазначається, що протягом ночі в області кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги, але минулося без ракетних атак.
"По Криворізькому району окупанти вдарили артилерією. Поцілили по селем Велика Костромка та Мала Костромка. Там є влучання в житлові будинки, постраждалих немає. Вдарили і по прикордонним територіям Широківської громади. Влучили у поля. В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо", - йдеться у повідомленні.
Микола Лукашук підкреслив, що російських окупаційних військ в Дніпропетровській області немає.