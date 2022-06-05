Біля берегів Швеції стартували військові навчання НАТО Baltops

5 червня біля берегів Швеції стартують щорічні військово-морські навчання НАТО та партнерів Baltops.

Про це повідомляють у пресслужбі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

У щорічних спільних морських навчаннях Baltops - 2022 беруть участь 14 країн НАТО, країни-партнери Швеція та Фінляндія, понад 7 000 моряків, льотчиків і морської піхоти, 75 літаків і 45 кораблів. Навчання триватимуть до 17 червня. Вони проводяться з 1972 року і будуть пов’язані з 500-річчям Королівського військово-морського флоту Швеції.

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Навчання "Baltops" – одні з найбільших у Північній Європі. Вони розпочнуться у Стокгольмі з урочистої церемонії на честь 500-річчя морського флоту Швеції. Потім військовими будуть проводитися тактичні маневри у водах Балтійського моря і повітряному просторі регіону. Завершаться навчання в Кілі (Німеччина).