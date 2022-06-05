Новини • Війна

Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

7 40225
Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Про це у Telegram повідомляє "Енергатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 05 червня 2022 року, росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.

"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - додали в "Енергоатомі".

Також читайте: Це призведе до ядерної катастрофи, - Енергоатом застерігає від вимкнення Запорізької АЕС

Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 01
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 02
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 03
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 04
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 05

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Green sheet
    Вангую, сейчас Макрон с Шольцем вместо давить *****, будет визжать на Украину что нельзя сбивать ракеты летящие в Киев чтобы не упали на АЕС. Да и вообще низзя сбивать росийские ракеты ато у путена их мало осталось, дайте им долететь до цели чтобы сохранить путену лицо.
  • FT FT
    Какой терроризм. Не унижайте путена, Макрону его еще в жопу целовать
  • PREDATOR PREDATOR
    Магете, як і інші організації, нічого зараз не варті.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини