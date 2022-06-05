Росіяни вночі завдали ракетного удару по Слов'янську. Жертв немає, - ВЦА
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У неділю 5 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по місто Слов'янськ, Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці.
"Ніч пройшла неспокійно. Було обстріляно кілька міст Донецької області. У тому числі й Слов'янськ. У нас ракети прилетіли до нежитлового сектора. Тому жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Вадим Лях додав, що ситуація з водою, як і раніше, залишається складною.
На Сіверському Дінці багато гідротехнічних споруд не виконують своїх функцій. Рівень води впав. Але бригада "Словміськводоканалу" знову виїхала на Маяцький водогін. Будуть намагатися запустити", - зазначив він.