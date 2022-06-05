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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02 по 05.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1381 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3392 (+13) од,

артилерійських систем - 686 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),

крилаті ракети - 122 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,

спеціальна техніка - 53 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    в саму жару на луганщині +100 орків.

    мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
  • Senator S 01a656ec
    По посадках и лесах мавзолейное быдло не считают...сгоревших заживо от Джавелинов и Стингеров тоже...Вагнеры пригожина тоже по сводкам не проходят...был Иван..и нет его...
  • Pavlo Korotenko
    Надеюсь после смерти они все вернутся в раисю где их опять подарят. День сурка, *****!
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