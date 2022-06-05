Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 150 осіб.