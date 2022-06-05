Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 - поранено, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.
Так, 3 червня внаслідок влучання ворожого снаряду в будинок в м. Гірське Сєверодонецького району Луганської області зазнав поранень, несумісних із життям 13-річний хлопець.
У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 із них зруйновано повністю.