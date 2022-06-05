Внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини зруйновано два будинки, ще 6 пошкоджено, - ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Через нічний обстріл Зеленодольської громади люди не постраждали. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновані 2 будинки, ще 6 пошкоджені. У Великій Костромці зачепило бібліотеку.



Ворог цілеспрямовано ударив по населеним пунктам", - зазначив він.

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