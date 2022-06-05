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Ворожі ДРГ активізувались у Києві та області, але результати їхньої роботи зводяться до нуля, - Денисенко

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Ворожі ДРГ активізувались у Києві та області, але результати їхньої роботи зводяться до нуля, - Денисенко
Останнім часом відзначається посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, щодо затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька (і Луганська. - Ред.) області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - зазначи він.

Денисенко додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля", - наголосив Денисенко.

За його словами, головні цілі ДРГ - сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Тож радник міністра закликав громадян "не розслаблятися, бо війна триває", і бути пильними та за необхідності звертатись до поліції.

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Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
    для такой категории на период военного положения ввести высшую меру - расстрел.
  • Денис Власенко addd82a7
    Srazu glotku rezat6 ! ******* ordynskim !
  • Stanislav Bryzhyk
    Та ви що, ми ж найгуманніша країна в світі! Яке розстрілять! Помашем пальчиком, скажем ай-яй-яй, і відпустимо. Або ще гірше, будемо 5-10 років годувати, одягати, доглядати за наші з вами гроші в тюрмі...
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