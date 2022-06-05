Путін погрожує новими обстрілами України: "Завдаватимемо удари по об'єктах, які поки не чіпаємо"

Російський диктатор Володимир Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За його словами, Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдавали", - сказав Путін.

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