Новини • Війна

ЗСУ провели контратаки у Сєверодонецьку, окупанти втратили оперативний імпульс, - британська розвідка

14 03820
ЗСУ провели контратаки у Сєверодонецьку, окупанти втратили оперативний імпульс, - британська розвідка
Завдяки контратакам ЗСУ у Сєверодонецьку Росія втратила оперативний імпульс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєверодонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що задіяні в цьому районі російські сили включають особовий склад, "мобілізований" із резерву "ЛНР".

Також ці війська, продовжили в розвідці, погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", - зазначили у звіті.

Читайте: Успіхи Росії на Донбасі пов’язані з поєднанням ударів авіації та артилерії, - британська розвідка

Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    ось і вся незалежність Донбасу. Проксі-піхота, щоб русскіє "освободітєлі" не несли втрат.
  • Ihor Hrytseliak
    Ага,вже))за 8 років не увімкнули.Зрештою,не можливо увімкнути те чого нема.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Нічого вже не збереже втрати московитів, кадирівців, бурятів і даунбасят. Вони просто мають бути знищені, але є ще один варіант - просто втекти. Думаю, що прибувші із США і Європи гармати і РСЗВ навчить калаборантів любити Батьківщину, а гнійного сусіда правильно себе вести.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини