ЗСУ провели контратаки у Сєверодонецьку, окупанти втратили оперативний імпульс, - британська розвідка

Завдяки контратакам ЗСУ у Сєверодонецьку Росія втратила оперативний імпульс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєверодонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що задіяні в цьому районі російські сили включають особовий склад, "мобілізований" із резерву "ЛНР".

Також ці війська, продовжили в розвідці, погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", - зазначили у звіті.

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