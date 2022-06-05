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Російські командири приховують масові дезертирства серед солдат. ГУР оприлюднило список

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Російські командири приховують масові дезертирства серед солдат. ГУР оприлюднило список
Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

 Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - йдеться у повідомленні.

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Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБР 2 загальновійськової армії ЗС РФ, які діють на Лиманському напрямку. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

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