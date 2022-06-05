Окупанти атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища, - ОК "Південь"

Російські військові зранку обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Одеської міськради із посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначається, окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря та території Росії.

Перші ракети було запущено ще вночі з акваторії Чорного моря. Тоді ж сили ППО збили їх на підльоті до Миколаївської області. Вже на світанку окупанти знову завдали масованих ракетних ударів з застосуванням авіації, але й тоді ППО знешкодила 2 снаряди.

Вже з напрямку Чорного моря й території Росії окупанти застосували крилаті ракети й влучили по базуванню чорноморського узбережжя Миколаївської області, портах й зерносховищах.

"Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки - псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів - це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Миколаївській області було чутно в Одесі.

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