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Окупанти атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища, - ОК "Південь"

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Окупанти атакували узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища, - ОК "Південь"
Російські військові зранку обстріляли ракетами чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Одеської міськради із посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначається, окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря та території Росії.

Перші ракети було запущено ще вночі з акваторії Чорного моря. Тоді ж сили ППО збили їх на підльоті до Миколаївської області. Вже на світанку окупанти знову завдали масованих ракетних ударів з застосуванням авіації, але й тоді ППО знешкодила 2 снаряди.

Вже з напрямку Чорного моря й території Росії окупанти застосували крилаті ракети й влучили по базуванню чорноморського узбережжя Миколаївської області, портах й зерносховищах.

"Такі зухвалі дії знов розкривають справжні наміри країни-терористки - псевдоопікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів - це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Миколаївській області було чутно в Одесі.

Також читайте: Військові моряки збили дві російські ракети над Миколаївщиною, - ВМС

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Байден яким боком до того, що цілий рік Буба не готувався до нападу? Вже не кажучи про три роки його зЕзедентства.
    Хоча ні, готувався. Розміновував та будував дороги для кацапів.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Чого причепилися до Байдена? Байдена вибрали Президентом американці і по Америці ніхто не стріляє, там на оборону виділяють достатньо грошей і кожного року спускають на воду підводні човни, стають в стрій новітні літаки, на бойове чергування ракетні комплекси. Військові США отримують гідну зарплату і забезпечення. Беріть зброю у Володимира Зеленського, якого Ви вибрали Президентом у 2019 році і який Вам обіцяв , що хуже не буде. Це ж Ви себе зробили разом? Заморозили всі ракетні програми, не виконували оборонне замовлення, не закупили в ЗСУ жодного бронежилета, шолома, форми, скоротили військо у воюючій країні на 40 тисяч і військові мали заборгованність по випліті зарплати на мільярди, що змусило багатьох звільнитися і виїхати в Європу. Володя виключно всі гроші витратив на покупку спеціальної техніки: асфальтоукладники, екскаватори, бітумовози, самоскиди для перевезення грунту і щебня..., для закупки у росії і білорусі бітума. Запитайте у свого Президента, чому він Вам не дає зброю. А шще не забулися вилучити клінстрони, посадити бойових генералів по сфальшованих справах Марченко, Павловського і спецпризначенців Ріфа, Кузьменко, Дугарь. Порушили купу справ на Звіробій, Геращенко та інших.
  • Ksenia VB
    Зеля там наскладав зерно ?
    Вони ще знищать всі наші сховища
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