"ЄС" підготувала запит до СБУ через візит російської пропагандистки Овсяннікової в Україну, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" підготувала запит до Служби безпеки України з приводу візиту в Одесу російської пропагандистки Марини Овсяннікової.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ті, хто притягли в Україну Овсяннікову, спецсжби, які дозволили її в’їзд, просто не усвідомлюють, наскільки це принижує пам’ять наших колег, Максима Левіна, Саши Махова. Всі без винятку російські пропагандисти безпосередньо причетні до їх вбивства. Вони десятиріччями брехали про Україну, формуючи чи цю політику ненависті і українофобії", - наголосила парламентар.

За словами Геращенко, приїзд Овсяннікової не відрізняється від приїзду в Київ журналістів тєлєканалу "Звєзда" в 2019 році.

"Немає такої міжнародноі зустрічі, де б ми не говорили про продовження гібридної інформаційної війни проти України, де б не закликали не ліпити з цієї перевертня героїні. Як тепер пояснювати німцям про неприпустимість нагородження Овсяннікової чи її працевлаштування під виглядом журналістки в пристойні видання, коли ми самі тягнемо її в Україну. Щоби що?", - запитала нардеп.

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"Підготували з "Європейською Солідарністю" запит до СБУ. Ми тепер всіх "раскаявшихся" і "прозрівших" будемо прихищати? В мене немає до них жодної емпатії. Я впевнена, що ця товаришка - частина чергової КДБшної спецоперації про "хароших русскіх". В росії за пост в соцмережах можна загриміти в тюрму на 5 років, а тут пожурили і випустили з країни на гастролі… Бродячий цирк тепер приїхав в Україну. Але нам не до цирку", - наголосила Геращенко.

"Ну, й аби двічі не повертатися до теми Невзорова. Він критикує Кремль? Прекрасно. Дивіться і слухайте, шерте, коментуйте. Але в мене одне запитання: якого дива йому дали українське громадянство? За 600 секунд, без екзамену на знання мови, без жодного дня проживання в Україні, створюючи проблеми в стосунках із нашими найщирішими друзями – литовцями і естонцями. В Україні роками живуть тисячі росіян, які давно прийняли рішення про неприйняття путінського режиму. Їм немає куди повертатися. Вони ведуть свою війну з Кремлем - хто на фронті, хто на інформаційному чи юридичному фронті, і з такими ж боями отримують посвідку на проживання в Україні, яку можуть і не продовжити. А тут - що це було? І що це відбувається? Хто наступний "хороший русскій"? Чи не забагато їх останнім часом?", – зазначає Геращенко.

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