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МЗС очікує від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я, - Ніколенко

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МЗС очікує від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я, - Ніколенко
В МЗС відреагували на слова спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" у президента Володимира Зеленського.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - зазначив Ніколенко.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Щось подібне вже бачили на стадіоні... Від самої зелені також довідку потрібно, хоча результат там ясний і так.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Хамство во внешней политике во всеуслышание не приемлемо ни в одной цивилизованной стране. Клован постоянно хамит европейским партнерам, пытаясь поднять свой рейтинг в Украине и одновременно заглядывает в шоколадный глазик путлера. Спасибо 73% гражданам Украины, которые устали от войны. Теперь полегче стало? Второе дыхание открылось?
  • Чайка Київ
    При всій моїй зневазі до мад'ярського керівництва, не можу не погодитися з тим, що донедавна манера бикування була притаманна, виключно, кацапам.
    І ось зараз найвеличніВшивий лідер всесвіту і його пліснява паства, в манері ******** прихвостнів, робить все для того, щоб Україна втратила підтримку Заходу, і можливість членства в ЄС та НАТО.
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