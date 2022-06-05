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Російські військові обстріляли центр Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

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Російські військові обстріляли центр Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД
4 травня центральна частина Донецька була обстріляна артилерією. Росіяни умисно відкрили вогонь по місту, аби створити "картинку" для ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації. 

Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста". Проте, за інформацією ЦПД,  самі ж очевидці з окупованого Донецька підкреслюють, що обстріл ведуть саме російські окупанти:

  • "стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському"
  • "в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно"
  • "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт.""люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана"

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"Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації", і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку", - зазначили у ЦПД.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вата, как дела?
    После 24 февраля жить стало лучше, жить стало веселее?
    Товарищ путин так и обещал...
  • 5 копійок
    Якось так.
  • Аллоизий
    Куйбышевский, калининский, ворошиловский... Тьху, пля.
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