Отримано нову інформацію стосовно 28 загиблих осіб на окупованих територіях Ізюмського району на Харківщині, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"В перелік загиблих додано оновлені дані. Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін", - повідомив Болвінов.

За його даними, за 4 червня зареєстровано загалом інформацію про загибель 33 людей, в тому числі – дитини.

Станом на вечір 4 червня в області, за даними поліції, зареєстровано загибель унаслідок агресії РФ 791 особи, з них 39 – діти.

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