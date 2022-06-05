Отримано нову інформацію стосовно 28 загиблих осіб на окупованих територіях Ізюмського району на Харківщині, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
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Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.
"В перелік загиблих додано оновлені дані. Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін", - повідомив Болвінов.
За його даними, за 4 червня зареєстровано загалом інформацію про загибель 33 людей, в тому числі – дитини.
Станом на вечір 4 червня в області, за даними поліції, зареєстровано загибель унаслідок агресії РФ 791 особи, з них 39 – діти.