Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев

Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - йдеться у повідомленні.

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Гетьманцев зазначив, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він.