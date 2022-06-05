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Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев

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Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев
Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - йдеться у повідомленні.

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Гетьманцев зазначив, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він.

Топ коментарі

  • Иван Петров 7e15acdf
    Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
  • valera ivolgov
    Оце так одолжєніє.
    А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
    знову продавати собаку?

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