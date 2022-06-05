Через нестачу українського зерна в Африці спалахнуть нові війни, - глава МЗС Італії Ді Майо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що "світова хлібна війна вже почалася" через зернову блокаду в Україні, яка не дозволяє багатьом країнам отримати зерно, і через яку існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо", - сказав Ді Майо.

Він додав, що Путін "має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України".

"В українських портах російськими військовими кораблями заблоковано 30 мільйонів тонн зерна", - сказав Ді Майо, наголосивши, що "те, що ми робимо, - це робота над тим, щоб Росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, бо тепер ми самі ризикуємо тим, що у Африці спалахнуть нові війни".

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