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На території ДВРЗ немає військової техніки, про яку розповідає Міноборони РФ, - голова "Укрзалізниці" Камишін. ВIДЕО

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На території ДВРЗ немає військової техніки, про яку розповідає Міноборони РФ, - голова "Укрзалізниці" Камишін. ВIДЕО
На території Дарницького вагоноремонтному заводу у Києві, який сьогодні обстріляли крилатими ракетами рашисти, не було військової техніки.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство.

Нагадуємо, у Міноборони РФ заявили, що ціль удару по ДВРЗ - "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе
  • Voc Vox
  • Voc Vox
    Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

    13.02.2019 06:06

    В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
    - Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

    - Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
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