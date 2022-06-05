На території ДВРЗ немає військової техніки, про яку розповідає Міноборони РФ, - голова "Укрзалізниці" Камишін. ВIДЕО

На території Дарницького вагоноремонтному заводу у Києві, який сьогодні обстріляли крилатими ракетами рашисти, не було військової техніки.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство.

Нагадуємо, у Міноборони РФ заявили, що ціль удару по ДВРЗ - "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".

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