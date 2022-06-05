Путін побоїться завдавати ядерних ударів, це потрібно доносити до наших закордонних друзів, - радник глави МВС Денисенко

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Путін ніколи в житті він не випустить ядерної ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяву, яку зробив у неділю Путін в інтерв'ю, яке з'явилося буквально після ранкового обстрілу Києві, у якому він починає погрожувати світу "адекватними відповідями", якщо Україні буде надана зброя, Денисенко сказав, що вважає це для нас "насправді дуже поганим сигналом".

"Бо я дуже переживаю, що наразі низка країн почне сумніватися, чи надавати нам зброю, чи ні, коли, у яких кількостях", - поінформував радник міністра.

На переконання Денисенка, саме тому дипломатичний фронт насправді стає одним із визначальних взагалі для України. Він вважає, що Путін блефує.

"З моєї точки зору, він бреше - ніколи в житті він не випустить ядерної ракети. Але, на жаль, багато хто у світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки. І, на жаль, у нас є застороги щодо того, що певні країни, певні лідери можуть почати достатньо довго думати і довго обговорювати правду чи неправду говорить Путін", - уточнив Денисенко.

"Насправді він побоїться робити будь-які ядерні удари. І це треба доносити до наших закордонних друзів", - сказав він.

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