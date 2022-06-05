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Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук

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Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати репарацій та закінчення війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями за шкоду", - сказав він.

За його словами, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".

Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.

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Топ коментарі

  • TarganRun
    Пристрелити ***** і весь діалог!
  • Igor Shevtsov
    цікаво чому з Гітлером після закінчення 2 світової війни ніхто не вів такі переговори? можливо тому що Стефанчука тоді ще не було?
  • Ustym Karmaliuk
    Путін не буде вести перемовин з Україною, він забагато поставив на цю війну і буде "дожимати".
    Тому Україні слід не жити в ілюзіях, а офіційно визнати режим путіна фашистським і відмовитись вести з ним перемовини до зміни режиму в Кремлі. (окрім гуманітарних питань по обміну тіл, полонених і евакуації, що мають проводитись окремою групою переговірників).
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