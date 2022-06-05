Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук
4 55326
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати репарацій та закінчення війни.
Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, передає Цензор.НЕТ.
"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями за шкоду", - сказав він.
За його словами, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".
Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.