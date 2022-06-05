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Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

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Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні
Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії проти України, закликавши до справжніх переговорів, щоб спинити моторошне знищення міст і сіл нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"В день П’ятидесятниці здійснилася Господня мрія щодо людства: через 50 днів після Пасхи народи, що говорять різними мовами, зустрічаються і розуміють одні одних. Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав понтифік.

Глава католицької церкви закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів: "Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України".

Також дивіться: Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

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Топ коментарі

  • переигравший ботокс
    Ало, Папа, прокинься, ти обісрався. Ми не народи, що вбиваемо один одного, ми взагалі нікого не вбиваємо, ми лише захищаемось від ворога, яких прагне знищити укрїнську націю та Україну. До яких преговорів ти закликаешь Україну, ти шо, зглузду зїхав?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    заодно хай опрылюдныть скоко ******** хранят в банках ватикана...
  • Paul Foxen
    *ну хахли, ну мілінькіє, ну здайтєс, бізнєс гаріт, гешефт тєряєтся, транши з бункєра нє пріходят новиє, на плоть і кровь хріста опохмєлітся ні хватаєт, на чорненького хлопчіка на вечір не вистачає грошенят, ну українчікі, ну ви ж мої рідненькі. здайтесь, христом богородіцей молю* (с) латіно-ділдо Папа
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