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ЗСУ зможуть вибити окупантів із Сєверодонецька, але місто не має величезного стратегічного значення, - Гайдай

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ЗСУ зможуть вибити окупантів із Сєверодонецька, але місто не має величезного стратегічного значення, - Гайдай
Збройні Сили України можуть відвоювати Сєверодонецьк, але місто не має величезного значення у стратегічному плані.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення.

У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти. Але в політичному плані Сєвєродонецьк - це обласний центр. Його відбиття підніме наш моральний дух, достатньо потужно, а росіян - деморалізує після того, як вони заявляли, що повністю його контролюють", - пояснив він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Нехай ЗСУ роблять те, що вважають за потрібне.
    Вони свою справу знають!
  • Paul Foxen
    Безмозгла там зараз наконтрлює, що прокинемось, а ЗСУ все стоять кордон Польщі вже захищають, бо Харків, Київ і Львів не має величезного стратегічного
  • Sergey Stolyarenko
    А люди, які там живуть тако ж не мають ніякого стартегічного значення? Свою дуп захистили і на вс еінше глубоко наср...и? Так само як то було і на початку повномаштабного вторгнення той самої ж прикордоннї території Сумщини, але потім пішло все не за планом і вся ваша ОПа була здивована, як так Охтирка ще й змогла відбити навалу орків...(навіть ваша Люся-триндичиха-рупорЗЕ про це заявляла!)?
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