ЗСУ зможуть вибити окупантів із Сєверодонецька, але місто не має величезного стратегічного значення, - Гайдай

Збройні Сили України можуть відвоювати Сєверодонецьк, але місто не має величезного значення у стратегічному плані.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення.

У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти. Але в політичному плані Сєвєродонецьк - це обласний центр. Його відбиття підніме наш моральний дух, достатньо потужно, а росіян - деморалізує після того, як вони заявляли, що повністю його контролюють", - пояснив він.

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