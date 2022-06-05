ФСБ визнає, що Росія програє інформаційну війну, - ЦПД

Для "правильного зомбування" спецслужбами РФ було створено план дій для пропаганди на окупованих територіях, який врешті зазнав поразки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"ФСБ РФ у своїх документах визнає, що роспропаганда недостатньо впливає на населення і програє інформаційну війну", - йдеться в повідомленні.

Роспропаганда намагалась впливати на населення наступним:

1. Використанням образу "вежливых людей" 2014 року (відео, фото з врятованими тваринами, фото з ветеранами, які плачуть від щастя возз'єднання тощо)



2. Відео солдат, які несуть людям мир (у вигляді нових підручників в школи, медичного обладнання тощо)



3. Відео спільних дій російських і "правильних" українських солдат проти українських "нацистів і бандерівців"



4. Багаточисельними зверненнями українських і російських ветеранів з проханням зупинити нацизм в Україні і не допустити його в росії та в світі.



5. "Роботою" з людьми, які за специфікою своєї діяльності контактують з великою кількістю людей - викладачами, водіями таксі, працівниками сфери обслуговування тощо.

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