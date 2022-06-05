Війна в Україні викликала паніку в Європі, - Ердоган
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Вторгнення Росії в Україну викликало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.
Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов із кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.