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Війна в Україні викликала паніку в Європі, - Ердоган

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Війна в Україні викликала паніку в Європі, - Ердоган
Вторгнення Росії в Україну викликало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet. 

"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи", - заявив Ердоган у своєму виступі.

Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов із кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Хвати кацапів називати руськими. Вони до Русі не мають ніякого відношення. Просто їх петро1 в 1721 році так назвав. До цього вони були московитами і населення московії складалось з мері, муроми, мещери, вєсі, печори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших, які в свій час перетрахались з угро-фінськими племенами.
  • Dima30
    Ердоган абсолютно неправий коли порівнює Сирію та Україну та викликану тим гуманітарну кризу.У Сирії громадянська війна ,або повстанська, проти уряду Башара Асада.В Україні війна з іншою країною,це принципова різниця.
  • Микола Чуприна
    а еще хотелось бы спросить, как там у вас изжоги нет от краденого украинского зерна, которое вы у орды скупаете?
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