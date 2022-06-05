Адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті (оновлено)

Українського військового, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.

Про це у фейсбуці повідомили колишній політв’язень Кремля, військовий Олег Сенцов і бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"Масі Найєм – важкопоранений, везуть в лікарню", повідомив Сенцов.

Ставніцер повідомив, що Найєма поранено в голову, його везуть до госпіталя у Дніпрі.

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Масі Найєм є братом екснардепа, заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма. Той уточнив в телеграмі, що у брата важке поранення голови та ока.

"Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз є стабільним. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Готують до операції. Дякуємо всім за допомогу", - вказав Найєм.