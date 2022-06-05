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Київ як основна ціль РФ залишається під загрозою, - Маляр

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Київ як основна ціль РФ залишається під загрозою, - Маляр
Столиця України залишається головною ціллю Росії, тому постійно перебуває під загрозою.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці. - Ред.) з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається", - вказала вона.

Нагадаємо, зранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів. Столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кацапи пробили коридор на Крим, вірніше сивочолий Зе його просто здав. Це і була головна мета.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Уже генштаб рабссеи объявил основной задачей отсечение на юге Украины от портовой деятельности по перевозке зерна, эта Маляр что-то плетет о Киеве как о главной цели путлера. Нахрена нам эта Маляр? Прославлять боневтика?
  • Підлога Маккартні
    Интересная сосна. не корабельная, а боевая
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