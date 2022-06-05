У Маріуполі дорослий і дитина підірвалися на "розмінованому" пляжі

Двоє жителів Маріуполя підірвалися на замінованому російськими окупантами пляжі. Один із загиблих - восьмирічний хлопчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знов сумні новини. Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 03 червня на пляжі "Песчаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один із загиблих - хлопчик 8 років", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пляж "Песчаний" - це пляж, що примикає до Маріупольського порту і який так показово роботами-мінерами на камеру розміновували окупанти. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив, що пляжі розміновано і відкрито для відвідування.

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"Наслідок - дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських віськових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбардувань", - наголосив Андрющенко.

Попри трагедію, окупаційна адміністрація міста разом із пропагандистами й далі закликає людей на пляжі. "Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей", - підсумував радник мера.

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