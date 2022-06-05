Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова
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Російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив інформацію про ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі пропагандиста.
У повідомленні зазначається: "Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він був командиром полку.
З одного боку, генерал знову повів в атаку людей. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...). А з іншого - Роман був таким самим командиром, як усі, хай і рангом вище".