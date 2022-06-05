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Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова

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Російський пропагандист Сладков підтвердив ліквідацію генерала армії РФ Кутузова
Російський пропагандист Олександр Сладков підтвердив інформацію про ліквідацію на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі пропагандиста. 

У повідомленні зазначається: "Шкода, хороша людина була. Виходець із ВДВ. Ми товаришували почали коли він був командиром полку.

З одного боку, генерал знову повів в атаку людей. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...). А з іншого - Роман був таким самим командиром, як усі, хай і рангом вище".

Також дивіться: ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мор кацапських свиней в Україні має тривати до повної перемоги...
  • Alex Newman
  • Киянин
    Ще одним покидьком меньше
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