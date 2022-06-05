Зеленський відвідав Запоріжжя та зустрівся із біженцями з окупованих територій

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Глава держави оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.

Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.

"Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, яким би воно не було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде", – сказав Глава держави.

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Володимир Зеленський висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – зазначив Глава держави.

Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до Президента з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

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"Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – зауважив Президент.

Під час зустрічі також ішлося про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Володимир Зеленський наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, мають отримати комфортне житло.

"Обов’язково допоможемо вам у розв'язанні цього питання", – сказав він.

Глава держави подарував маленьким переселенцям, які проживають у профілакторії, планшети.

Зокрема, подарунок отримав восьмирічний Єгор Кравцов, який вів щоденник під час перебування під обстрілами в місті Маріуполі. Записи хлопчика були опубліковані в соцмережах і отримали назву "Маріупольський щоденник". Єгор розповів про бомбардування міста й поранення, якого зазнав унаслідок обстрілів. Щоденник також містить трагічні записи про те, як загинула бабуся Єгора і як ворог знищував його рідне місто.

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