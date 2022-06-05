США дозволять двом компаніям поставляти венесуельську нафту в Європу, - Reuters
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters посилаючись одразу на п’ять джерел, які підтвердили ці наміри.
"Очікується, що обсяги нафти, які отримуватимуть Eni і Repsol, є невеликими, тож вплив на світові ціни буде помірним. Однак "зелене світло" Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків венесуельської нафти до Європи може дати символічний імпульс президентові Венесуели Ніколасу Мадуро", - зазначається в повідомленні.
Перед цим Державний департамент США надіслав листа обом європейським компаніям, де зазначив про доцільність відновлення поставок з Венесуели. У Вашингтоні сподіваються, що це допоможе Європі зменшити енергетичну залежність від Росії, а також скоротить потік нафти з Венесуели до Китаю. Інша мета полягає в тому, щоби переконати Мадуро відновити політичні переговори з опозицією в його країні.
Дві європейські енергетичні компанії, які мають спільні підприємства з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA, можуть зараховувати нафту на рахунок несплачених боргів і прострочених дивідендів. При цьому, ключовою умовою є те, що отримана нафта "повинна відправлятися лише в Європу, і її не можна перепродавати в іншому місці".