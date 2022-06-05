На Донбасі протягом 5 червня відбили 7 атак, знищено 4 танки, 3 артсистеми, 8 броньованих машин, гелікоптер та безпілотник, - пресцентр штабу УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за 3 червня відбито 9 атак, знищено 1 танк, 1 артсистему, 8 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - пресцентр штабу УОС

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 3 артилерійські системи; 8 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

Читайте також: З початку доби відбито 5 атак ворога. Знищено 44 одиниці техніки рашистів і 3 повітряні цілі, - пресцентр ОС