Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували росіяни, - начальник ОВА Старух
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Під час робочої поїздки на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Серед іншого начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.
На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.
"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", - сказав начальник ОВА.