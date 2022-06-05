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Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували росіяни, - начальник ОВА Старух

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Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували росіяни, - начальник ОВА Старух
Під час робочої поїздки на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Серед іншого начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

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"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", - сказав начальник ОВА.

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Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    60 процентов.....все благодаря зебилью - предателям,которые разминировали чонгар и запустили коридором кацапскую падаль,как и под Киев.
  • Сергій Тим ( 25%)
    "За те який ви класний асфальт поклали (при цьому половину коштів розікрали) о найвеличніший Оман Офшорович Боневтік!" - начальник ОВА Старух.

    ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
  • 18c49ed2
    А он сегодня спросил Боневтика про причину такой быстрой оккупации большей части Запорожской области? Ведь была возможность задать вопрос лично, чтобы все присутствующие услышали ответ "величайшего".
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