Петиція до Зеленського за заборону салютів набрала необхідну кількість голосів. Президент доручив Кабміну вирішити це питання. ВIДЕО

Президент України відреагував на петицію, яка набрала більше 25 тисяч голосів за заборону салютів під час воєнного стану

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.

У відповіді зазначається: "Вдячний авторці петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців. Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю.

Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їх продаж та використання діючим законодавством не визначено.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про національну поліцію" вирішення питань щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку належить до сфери діяльності Національної поліції України, яка спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Ураховуючи викладене, електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати А.М.Плиску (автора петиції, - ред) про результати".