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СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка

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СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка
Українські військовополонені із заводу "Азовсталь" перебувають у задовільних умовах та чекають обміну, хоча деяких ресурсів не вистачає.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців", - сказала Прокопенко.

За її словами, немає звіту про утримання полонених, фотофіксації чи відеофіксації від третьої сторони, тобто від міжнародних організацій, є лише фото і відеофіксація російської сторони.

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"З огляду на ці відеоматеріали ми можемо зрозуміти, що там присутня лише російська сторона. А нам потрібна якраз третя незалежна сторона, яка покаже справжні умови", - додала дружина командира "Азову".

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    під контролем Зелі - було ж очевидно якщо він кинув помирати одного Журавеля, то також легко зрадить і тисячі
  • Ярослав Рябченко
    А что на эту тему говорят организаторы "эвакуации", которые денно и нощно ей занимались?
  • Voc Vox
    Каракай

    @KarakaiRevenant

    ·
    4h

    Громадяни, які сильно цікавляться, де наше ППО, сподіваюсь, це ви у Зеленського запитуєте?
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