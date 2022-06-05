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Молдовські прикордонники затримали українського депутата Яковенка

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У Молдові був затриманий депутат Верховної Ради ВР Євген Яковенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, молдовське видання News Maker із посиланням на прес-службу прикордонної поліції повідомляє, що на кордоні було затримано депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка.

Голова молдавського бюро інтерполу Віорел Центю підтвердив цю інформацію і додав, що Яковенко був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю. Там його звинувачують у хабарництві та корупції, у зв'язку з чим зареєстрували запит на його арешт та екстрадицію.

Наразі Яковенко поміщений до слідчого ізолятора.

Яків виграв парламентські вибори по мажоритарному округу №52 від "Батьківщини". Але у Раді був позафракційним депутатом.

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Молдовські прикордонники затримали українського депутата Яковенка 01

Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    "був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю"

    ЩО ЦЕ ЗА *****? Молдова, ти за кого, взагалі?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так ми ж офіційно не оголосили Білорусь країною-агресором (в нас же при владі штемпи, які чомусь вирішили, що вони самі хітрожопі; але це вже зовсім інша історія).
    Тобто, ми визнаємо міжнародно-правову легітимність РБ.
    То які питання до Інтерполу і до Молдови?
    На підставі чого вони не мають виконувати міжнародні конвенції, сторонами яких є Україна і Білорусь (в даному випадку - конвенцію про створення Інтерполу)?
  • Валентина Саюн
    Читаю Бутусова, Сєверодонецьк, тепер зрозуміло, чому від міста відмовляються ,забрехалися в офісі про ситуації на фронті. Якщо і надалі ЗСУ буде Мар'яна керувати, то тільки можна написати Тримайтесь і бережіть Україну
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