Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська

Навалу Російської Федерації Збройним силам України допомагають стримувати 1,5 тисячі громадян Білорусі.

Про це Світлана Тіхановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон. - Ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.

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Тіхановська підкреслила, що ряди охочих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.

"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.