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Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська

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Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська
Навалу Російської Федерації Збройним силам України допомагають стримувати 1,5 тисячі громадян Білорусі.

Про це Світлана Тіхановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон. - Ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.

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Тіхановська підкреслила, що ряди охочих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.

"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.

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Топ коментарі

  • Игорь Вазианский
    А ця жопозиціонерка Свєтлана Цехановська не бажає узятися за зброю, щоби очолити військо? Чи сцикотно, вбити можуть. Зато була б 100% підтримка...
  • Andrew 874d6d4f
    А сколько на стороне парашенцов она посчитать не хочет?
  • andi Mir
    А хто ти така , що тобі взагалі таку інформацію дають? То Крим у неї спірне питання яке щось там розколює ,то десять розводщиків колій в Білорусі спасли Київ від захоплення, тепер оце. Який в неї правовий статус,щоб вона щось коментувала і отримувала інформацію яку може злити лукі - за життя свого чоловіка.
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