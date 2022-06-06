Швеція поставить Україні снайперські гвинтівки та протитанкові гранатомети

Влада Швеції схвалила постачання в Україну снайперських гвинтівок і протитанкових гранатометів. Стокгольм прийняв нову програму підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

За даними видання, мова йде про гвинтівки AG90 і боєприпаси до них, а також про 5 тис.гранатометах AT4. Швеція також має намір внести 60 млн шведських крон (6,1 млн доларів) в створений НАТО фонд підтримки ЗСУ.

АТ4 - це 84-мм одноразовий гранатомет виробництва шведської компанії Saab Bofors Dynamics. Він має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню до 460 мм.

AG 90-шведський варіант американської снайперської гвинтівки Barrett M82 калібру 12,7 мм. Максимальна дальність стрільби близько 1,8 км.

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